1 دولار شرق الكاريبي إلى ريال سعودي

تحويل XCD إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١ xcd
١٫٣٨ sar

1.00000 XCD = 1.38393 SAR

Mid-market exchange rate at 21:53
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أعلى العملات

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118.18871.536690.805511.3684583.1751.350450.922
1 ZAR0.054979210.08448590.04428630.07523634.572890.07424660.0506908
1 AUD0.6507511.836310.5241850.89051954.12610.8788050.599991
1 GBP1.2414522.58041.9077211.69886103.2581.676521.14462

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار شرق الكاريبي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XCD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XCD الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار شرق الكاريبي

XCD إلى USD

XCD إلى ZAR

XCD إلى AUD

XCD إلى GBP

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / ريال سعودي
1 XCD1.38393 SAR
5 XCD6.91965 SAR
10 XCD13.83930 SAR
20 XCD27.67860 SAR
50 XCD69.19650 SAR
100 XCD138.39300 SAR
250 XCD345.98250 SAR
500 XCD691.96500 SAR
1000 XCD1383.93000 SAR
2000 XCD2767.86000 SAR
5000 XCD6919.65000 SAR
10000 XCD13839.30000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / دولار شرق الكاريبي
1 SAR0.72258 XCD
5 SAR3.61290 XCD
10 SAR7.22580 XCD
20 SAR14.45160 XCD
50 SAR36.12900 XCD
100 SAR72.25800 XCD
250 SAR180.64500 XCD
500 SAR361.29000 XCD
1000 SAR722.58000 XCD
2000 SAR1445.16000 XCD
5000 SAR3612.90000 XCD
10000 SAR7225.80000 XCD