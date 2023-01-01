ألف دولار شرق الكاريبي إلى روبية هندية

تحويل XCD إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 xcd
30691.90 inr

1.00000 XCD = 30.69190 INR

Mid-market exchange rate at 21:17
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87381.084690.21161.4841.667080.963318.7625
1 GBP1.1444311.2413103.2451.698411.907931.1024321.4732
1 USD0.9220.805607183.1751.368251.537040.888217.299
1 INR0.0110850.009685690.012022810.01645030.01847960.01067870.207983

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار شرق الكاريبي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XCD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XCD الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار شرق الكاريبي

XCD إلى USD

XCD إلى ZAR

XCD إلى AUD

XCD إلى GBP

XCD إلى CAD

XCD إلى INR

XCD إلى SGD

XCD إلى EUR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / الروبية الهندية
1 XCD30.69190 INR
5 XCD153.45950 INR
10 XCD306.91900 INR
20 XCD613.83800 INR
50 XCD1534.59500 INR
100 XCD3069.19000 INR
250 XCD7672.97500 INR
500 XCD15345.95000 INR
1000 XCD30691.90000 INR
2000 XCD61383.80000 INR
5000 XCD153459.50000 INR
10000 XCD306919.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار شرق الكاريبي
1 INR0.03258 XCD
5 INR0.16291 XCD
10 INR0.32582 XCD
20 INR0.65164 XCD
50 INR1.62909 XCD
100 INR3.25819 XCD
250 INR8.14547 XCD
500 INR16.29095 XCD
1000 INR32.58190 XCD
2000 INR65.16380 XCD
5000 INR162.90950 XCD
10000 INR325.81900 XCD