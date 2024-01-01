bin Doğu Karayip dolarından Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile XCD → INR çevirin

1,000$ XCD = 31,26₹ INR

07:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → INR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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INR
1 XCD → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek31,318531,3185
Düşük31,128930,9167
Ortalama31,194631,1096
Değişim0.42%0.62%
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1 XCD → INR istatistikleri

XCD → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 31,3185, en düşük 31,1289 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 31,1946 oldu. XCD → INR kurundaki değişiklik 0.42 değerindeydi.

XCD → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 31,3185, en düşük 30,9167 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 31,1096 oldu. XCD → INR kurundaki değişiklik 0.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - INR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9671,5360,7891,40284,4061,3390,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6980,0750,053
1 AUD0,65111,70110,5140,91354,970,8720,615
1 GBP1,26722,7691,94611,776106,9641,6971,197

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Doğu Karayip dolarından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Hindistan Rupisi
1 XCD31,26160 INR
5 XCD156,30800 INR
10 XCD312,61600 INR
20 XCD625,23200 INR
50 XCD1.563,08000 INR
100 XCD3.126,16000 INR
250 XCD7.815,40000 INR
500 XCD15.630,80000 INR
1000 XCD31.261,60000 INR
2000 XCD62.523,20000 INR
5000 XCD156.308,00000 INR
10000 XCD312.616,00000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Doğu Karayip Doları
1 INR0,03199 XCD
5 INR0,15994 XCD
10 INR0,31988 XCD
20 INR0,63976 XCD
50 INR1,59941 XCD
100 INR3,19881 XCD
250 INR7,99703 XCD
300 INR9,59643 XCD
500 INR15,99405 XCD
600 INR19,19286 XCD
1000 INR31,98810 XCD
2000 INR63,97620 XCD
5000 INR159,94050 XCD
10000 INR319,88100 XCD
25000 INR799,70250 XCD
50000 INR1.599,40500 XCD
100000 INR3.198,81000 XCD
1000000 INR31.988,10000 XCD
1000000000 INR31.988.100,00000 XCD