5 شلن تنزاني إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل TZS إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

5 tzs
0.07 nio

1.000 TZS = 0.01443 NIO

Mid-market exchange rate at 00:01
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٧٨١١٨٫٦٧٦٨٢٫٨٢٧٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠٢٦٢٫١٧٨٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢١٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٦١٫٣٨١٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩٢1٠٫٥١٦١٢٫٣٤٢٥٤٫٧٣٦٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / نيكاراغوا كوردوبا
1 TZS٠٫٠١٤٤٣ NIO
5 TZS٠٫٠٧٢١٥ NIO
10 TZS٠٫١٤٤٣١ NIO
20 TZS٠٫٢٨٨٦١ NIO
50 TZS٠٫٧٢١٥٣ NIO
100 TZS١٫٤٤٣٠٧ NIO
250 TZS٣٫٦٠٧٦٨ NIO
500 TZS٧٫٢١٥٣٥ NIO
1000 TZS١٤٫٤٣٠٧٠ NIO
2000 TZS٢٨٫٨٦١٤٠ NIO
5000 TZS٧٢٫١٥٣٥٠ NIO
10000 TZS١٤٤٫٣٠٧٠٠ NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / الشلن التنزاني
1 NIO٦٩٫٢٩٦٦٠ TZS
5 NIO٣٤٦٫٤٨٣٠٠ TZS
10 NIO٦٩٢٫٩٦٦٠٠ TZS
20 NIO١٬٣٨٥٫٩٣٢٠٠ TZS
50 NIO٣٬٤٦٤٫٨٣٠٠٠ TZS
100 NIO٦٬٩٢٩٫٦٦٠٠٠ TZS
250 NIO١٧٬٣٢٤٫١٥٠٠٠ TZS
500 NIO٣٤٬٦٤٨٫٣٠٠٠٠ TZS
1000 NIO٦٩٬٢٩٦٫٦٠٠٠٠ TZS
2000 NIO١٣٨٬٥٩٣٫٢٠٠٠٠ TZS
5000 NIO٣٤٦٬٤٨٣٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 NIO٦٩٢٬٩٦٦٫٠٠٠٠٠ TZS