1 ريال قطري إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل QAR إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

١ qar
١٧١ xaf

1.00000 QAR = 170.71500 XAF

Mid-market exchange rate at 13:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.074189.38661.466471.652460.964518.772
1GBP1.1540711.2396103.161.692431.907081.113121.6645
1USD0.9310.806712183.221.36531.538460.89817.477
1INR0.01118740.009693730.012016310.01640590.01848670.01079070.21001

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rial

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / فرنك فرنك بيك
1 QAR170.71500 XAF
5 QAR853.57500 XAF
10 QAR1707.15000 XAF
20 QAR3414.30000 XAF
50 QAR8535.75000 XAF
100 QAR17071.50000 XAF
250 QAR42678.75000 XAF
500 QAR85357.50000 XAF
1000 QAR170715.00000 XAF
2000 QAR341430.00000 XAF
5000 QAR853575.00000 XAF
10000 QAR1707150.00000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / الريال القطري
1 XAF0.00586 QAR
5 XAF0.02929 QAR
10 XAF0.05858 QAR
20 XAF0.11715 QAR
50 XAF0.29289 QAR
100 XAF0.58577 QAR
250 XAF1.46443 QAR
500 XAF2.92885 QAR
1000 XAF5.85771 QAR
2000 XAF11.71542 QAR
5000 XAF29.28855 QAR
10000 XAF58.57710 QAR