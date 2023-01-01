1 بالبوا بنمي إلى تالا ساموي

تحويل PAB إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١ pab
٢٫٧٠ wst

1.00000 PAB = 2.70270 WST

Mid-market exchange rate at 20:58
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07389.221.465291.646970.9647518.7432
1GBP1.1538711.2381102.9481.690751.900381.1131921.6271
1USD0.931950.807689183.151.36561.534920.8991517.468
1INR0.01120830.009713640.012026510.01642330.01845960.01081360.210078

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بالبوا بنما

PAB إلى USD

PAB إلى EUR

PAB إلى GBP

PAB إلى INR

PAB إلى JPY

PAB إلى RUB

PAB إلى AUD

PAB إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Samoan Tala
1 PAB2.70270 WST
5 PAB13.51350 WST
10 PAB27.02700 WST
20 PAB54.05400 WST
50 PAB135.13500 WST
100 PAB270.27000 WST
250 PAB675.67500 WST
500 PAB1351.35000 WST
1000 PAB2702.70000 WST
2000 PAB5405.40000 WST
5000 PAB13513.50000 WST
10000 PAB27027.00000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Panamanian Balboa
1 WST0.37000 PAB
5 WST1.85000 PAB
10 WST3.70000 PAB
20 WST7.40000 PAB
50 WST18.50000 PAB
100 WST37.00000 PAB
250 WST92.50000 PAB
500 WST185.00000 PAB
1000 WST370.00000 PAB
2000 WST740.00000 PAB
5000 WST1850.00000 PAB
10000 WST3700.00000 PAB