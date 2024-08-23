1 كرونة نروجية إلى كرونة سويدية

تحويل NOK إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1 nok
0.97 sek

kr1.000 NOK = kr0.9670 SEK

Mid-market exchange rate at 05:18
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NOK إلى SEK مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.8810.76310.2281,338.643.856.706
1 EUR1.113193.330.84911.381,489.444.2847.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.9590.0460.08
1 GBP1.3111.178109.963113.4081,754.895.0478.791

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / الكرونا السويدية
1 NOK٠٫٩٦٦٩٨ SEK
5 NOK٤٫٨٣٤٩١ SEK
10 NOK٩٫٦٦٩٨١ SEK
20 NOK١٩٫٣٣٩٦٢ SEK
50 NOK٤٨٫٣٤٩٠٥ SEK
100 NOK٩٦٫٦٩٨١٠ SEK
250 NOK٢٤١٫٧٤٥٢٥ SEK
500 NOK٤٨٣٫٤٩٠٥٠ SEK
1000 NOK٩٦٦٫٩٨١٠٠ SEK
2000 NOK١٬٩٣٣٫٩٦٢٠٠ SEK
5000 NOK٤٬٨٣٤٫٩٠٥٠٠ SEK
10000 NOK٩٬٦٦٩٫٨١٠٠٠ SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / كروني نرويجي
1 SEK١٫٠٣٤١٥ NOK
5 SEK٥٫١٧٠٧٥ NOK
10 SEK١٠٫٣٤١٥٠ NOK
20 SEK٢٠٫٦٨٣٠٠ NOK
50 SEK٥١٫٧٠٧٥٠ NOK
100 SEK١٠٣٫٤١٥٠٠ NOK
250 SEK٢٥٨٫٥٣٧٥٠ NOK
500 SEK٥١٧٫٠٧٥٠٠ NOK
1000 SEK١٬٠٣٤٫١٥٠٠٠ NOK
2000 SEK٢٬٠٦٨٫٣٠٠٠٠ NOK
5000 SEK٥٬١٧٠٫٧٥٠٠٠ NOK
10000 SEK١٠٬٣٤١٫٥٠٠٠٠ NOK