1 كرونة نروجية إلى زلوتي بولندي

تحويل NOK إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1 nok
0.36 pln

kr1.000 NOK = zł0.3640 PLN

Mid-market exchange rate at 05:07
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NOK إلى PLN مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.8990.76310.2281,338.593.856.705
1 EUR1.113193.3590.84911.3811,489.524.2847.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.9550.0460.08
1 GBP1.3111.178109.996113.4091,754.965.0478.79

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / الزلوتي البولندي
1 NOK٠٫٣٦٤٠٠ PLN
5 NOK١٫٨٢٠٠٢ PLN
10 NOK٣٫٦٤٠٠٤ PLN
20 NOK٧٫٢٨٠٠٨ PLN
50 NOK١٨٫٢٠٠٢٠ PLN
100 NOK٣٦٫٤٠٠٤٠ PLN
250 NOK٩١٫٠٠١٠٠ PLN
500 NOK١٨٢٫٠٠٢٠٠ PLN
1000 NOK٣٦٤٫٠٠٤٠٠ PLN
2000 NOK٧٢٨٫٠٠٨٠٠ PLN
5000 NOK١٬٨٢٠٫٠٢٠٠٠ PLN
10000 NOK٣٬٦٤٠٫٠٤٠٠٠ PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / كروني نرويجي
1 PLN٢٫٧٤٧٢٣ NOK
5 PLN١٣٫٧٣٦١٥ NOK
10 PLN٢٧٫٤٧٢٣٠ NOK
20 PLN٥٤٫٩٤٤٦٠ NOK
50 PLN١٣٧٫٣٦١٥٠ NOK
100 PLN٢٧٤٫٧٢٣٠٠ NOK
250 PLN٦٨٦٫٨٠٧٥٠ NOK
500 PLN١٬٣٧٣٫٦١٥٠٠ NOK
1000 PLN٢٬٧٤٧٫٢٣٠٠٠ NOK
2000 PLN٥٬٤٩٤٫٤٦٠٠٠ NOK
5000 PLN١٣٬٧٣٦٫١٥٠٠٠ NOK
10000 PLN٢٧٬٤٧٢٫٣٠٠٠٠ NOK