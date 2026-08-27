سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى نيراس نيجيري

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى نيراس نيجيري حاليًا 1.0007 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.621% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.367% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى نيراس نيجيري بين أعلى مستوى 1.00918 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.996444 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.567%.