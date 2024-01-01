История обменного курса южнокорейская вона–нигерийские найры

Обменный курс южнокорейские воны/нигерийские найры сейчас составляет 1,213, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.856% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/нигерийские найры колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,246, и минимумом, равным 1,213, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.995%.