韓元兌尼日利亞奈拉匯率歷史紀錄

今日，韓元兌尼日利亞奈拉的匯率目前為1.164，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，韓元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.034%。

在過去一星期，韓元兌尼日利亞奈拉的匯率波動，在22-07-2024高見1.177，並在25-07-2024低見1.142。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了2.164%。