سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى للقاطرات المنغولية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى للقاطرات المنغولية حاليًا 2.59584 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.016% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.375% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى للقاطرات المنغولية بين أعلى مستوى 2.60488 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 2.57211 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.365%.