История обменного курса южнокорейская вона–монгольские тугрики

Обменный курс южнокорейские воны/монгольские тугрики сейчас составляет 2,437, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.266% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 2,487, и минимумом, равным 2,424, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.754%.