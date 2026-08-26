سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الكرونة الأيسلندية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الكرونة الأيسلندية حاليًا 0.0871155 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.432% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.673% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الكرونة الأيسلندية بين أعلى مستوى 0.0879172 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.0870127 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.346%.