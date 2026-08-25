سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 11.4139 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.036% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.597% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 11.5097 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 11.3441 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.507%.