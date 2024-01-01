исландская крона южно-корейские воны История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса исландская крона южно-корейские воны. Это сводная страница исландская крона (ISK) южно-корейские воны (KRW) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные ISK и KRW за 5 лет с 19-07-2019 по 19-07-2024.
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История обменного курса исландская крона–южно-корейские воны
Обменный курс исландская крона/южно-корейские воны сейчас составляет 10,105, отражая изменение в размере 0.159% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.579% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 10,132, и минимумом, равным 10,036, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.413% увеличение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в южно-корейские воны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и KRW из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в KRW, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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