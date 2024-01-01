История обменного курса исландская крона–южно-корейские воны

Обменный курс исландская крона/южно-корейские воны сейчас составляет 10,105, отражая изменение в размере 0.159% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.579% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 10,132, и минимумом, равным 10,036, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.413% увеличение стоимости.