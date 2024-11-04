История обменного курса южнокорейская вона–исландские кроны

Обменный курс южнокорейские воны/исландские кроны сейчас составляет 0,099, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.329% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/исландские кроны колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,100, и минимумом, равным 0,099, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.713%.