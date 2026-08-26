سجل أسعار الصرف من رييل كمبودي إلى إلى الشلنات التنزانية

هل تبحث عن أسعار صرف KHR التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة رييل كمبودي السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة رييل كمبودي عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
៛1 KHR = 0.6556 TZS

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سجل أسعار صرف رييل كمبودي إلى إلى الشلنات التنزانية

1 KHR إلى TZSآخر 7 أيام
الأعلى0.6556
الأدنى0.6515
المتوسط0.6537
التغيير0.32%

يبلغ سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى الشلنات التنزانية حاليًا 0.655606 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.483% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة رييل كمبودي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.522% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى الشلنات التنزانية بين أعلى مستوى 0.655639 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.649824 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.534%.

KHR إلى TZS مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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أهم أزواج العملات لعملة KHR

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 KHR = 0.00 USD

انخفض بنسبة -0.01%

1 KHR = 0.00 CAD

ارتفع بنسبة 0.24%

1 KHR = 0.00 AUD

انخفض بنسبة -0.20%

1 KHR = 0.00 EUR

ارتفع بنسبة 0.15%

1 KHR = 0.00 CNY

ارتفع بنسبة 0.03%

1 KHR = 0.01 CZK

ارتفع بنسبة 0.32%

1 KHR = 0.02 INR

ارتفع بنسبة 0.21%

1 KHR = 0.00 GBP

ارتفع بنسبة 0.32%

How to convert رييل كمبودي to شلن تنزاني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر KHR كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر TZS كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert رييل كمبودي to شلن تنزاني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر KHR كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر TZS كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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