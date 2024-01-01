柬埔寨瑞爾兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，柬埔寨瑞爾兌坦桑尼亞先令的匯率目前為0.652，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，柬埔寨瑞爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.250%。

在過去一星期，柬埔寨瑞爾兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在26-07-2024高見0.656，並在22-07-2024低見0.645。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.037%。