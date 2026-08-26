سجل أسعار الصرف من رييل كمبودي إلى إلى سييرا ليونين

يبلغ سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى سييرا ليونين حاليًا 5.96019 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.006% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة رييل كمبودي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.065% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف رييل كمبودي إلى إلى سييرا ليونين بين أعلى مستوى 5.96409 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 5.9456 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.245%.