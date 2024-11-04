История обменного курса камбоджийский риель–сьерра-леонские леоне

Обменный курс камбоджийских риеля/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 5,604, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.524% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 5,659, и минимумом, равным 5,553, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.333%.