ين ياباني إلى الشلنات التنزانية Historical Exchange Rates
Welcome to the ين ياباني إلى الشلنات التنزانية history summary. This is the ين ياباني (JPY) إلى الشلنات التنزانية (TZS) exchange rate history summary page, detailing 5 years of JPY and TZS historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
ين ياباني إلى الشلنات التنزانية exchange rate history
The exchange rate for ين ياباني إلى الشلنات التنزانية is currently ١٨٫٣٢٥ today, reflecting a 0.946% change since yesterday. Over the past week, the value of ين ياباني has remained relatively stable, with a -0.332% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ين ياباني إلى الشلنات التنزانية has fluctuated between a high of ١٨٫٤٥٣ on 14-08-2024 and a low of ١٨٫٠٩٩ on 15-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 15-08-2024, with a -1.178% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ين ياباني إلى شلن تنزاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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