История обменного курса японская иена–танзанийские шиллинги

Обменный курс японские иены/танзанийские шиллинги сейчас составляет 17,456, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.027% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 17,864, и минимумом, равным 17,250, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.929%.