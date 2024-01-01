ين ياباني إلى كوريا الجنوبية وونز Historical Exchange Rates
Welcome to the ين ياباني إلى كوريا الجنوبية وونز history summary. This is the ين ياباني (JPY) إلى كوريا الجنوبية وونز (KRW) exchange rate history summary page, detailing 5 years of JPY and KRW historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
ين ياباني إلى كوريا الجنوبية وونز exchange rate history
The exchange rate for ين ياباني إلى كوريا الجنوبية وونز is currently ٩٫١٤٦ today, reflecting a 0.148% change since yesterday. Over the past week, the value of ين ياباني has remained relatively stable, with a -1.768% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ين ياباني إلى كوريا الجنوبية وونز has fluctuated between a high of ٩٫٣٢٢ on 12-08-2024 and a low of ٩٫١٠٤ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 15-08-2024, with a -0.618% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ين ياباني إلى وون كوري جنوبي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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