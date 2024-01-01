История обменного курса японская иена–южно-корейские воны

Обменный курс японские иены/южно-корейские воны сейчас составляет 9,159, отражая изменение в размере 0.152% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.523% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 9,166, и минимумом, равным 9,018, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.572%.