دينار أردني إلى روبية هندية

تحويل JOD إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
117256 inr

1.00000 JOD = 117.25600 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:13 UTC
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JOD إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065988.61311.437211.660930.9631518.3088
1GBP1.1536711.2297102.231.658071.916171.1111621.1223
1USD0.93820.813206183.13451.348351.558240.903617.1768
1INR0.0112850.009781820.012028710.01621890.01874360.01086910.206615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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JOD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / الروبية الهندية
1 JOD117.25600 INR
5 JOD586.28000 INR
10 JOD1172.56000 INR
20 JOD2345.12000 INR
50 JOD5862.80000 INR
100 JOD11725.60000 INR
250 JOD29314.00000 INR
500 JOD58628.00000 INR
1000 JOD117256.00000 INR
2000 JOD234512.00000 INR
5000 JOD586280.00000 INR
10000 JOD1172560.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / الدينار الأردني
1 INR0.00853 JOD
5 INR0.04264 JOD
10 INR0.08528 JOD
20 INR0.17057 JOD
50 INR0.42642 JOD
100 INR0.85284 JOD
250 INR2.13209 JOD
500 INR4.26417 JOD
1000 INR8.52835 JOD
2000 INR17.05670 JOD
5000 INR42.64175 JOD
10000 INR85.28350 JOD