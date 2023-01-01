1 روبل بيلاروسي إلى بيزو كولومبي

تحويل BYN إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1 byn
1609.43 cop

1.00000 BYN = 1609.43000 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 9:59 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BYN إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 COP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.0794589.3251.468211.669680.954518.4606
1GBP1.1698611.2628104.4971.71761.953291.1166421.5963
1USD0.92640.791891182.75051.360151.546790.884317.1019
1INR0.01119510.009569620.012084510.01643680.01869220.01068630.206668

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / البيزو الكولومبي
1 BYN1609.43000 COP
5 BYN8047.15000 COP
10 BYN16094.30000 COP
20 BYN32188.60000 COP
50 BYN80471.50000 COP
100 BYN160943.00000 COP
250 BYN402357.50000 COP
500 BYN804715.00000 COP
1000 BYN1609430.00000 COP
2000 BYN3218860.00000 COP
5000 BYN8047150.00000 COP
10000 BYN16094300.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الروبل البيلاروسي
1 COP0.00062 BYN
5 COP0.00311 BYN
10 COP0.00621 BYN
20 COP0.01243 BYN
50 COP0.03107 BYN
100 COP0.06213 BYN
250 COP0.15533 BYN
500 COP0.31067 BYN
1000 COP0.62134 BYN
2000 COP1.24268 BYN
5000 COP3.10669 BYN
10000 COP6.21338 BYN