500 بولا بوتسواني إلى تالا ساموي

تحويل BWP إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ bwp
١٠١٫٦٠ wst

1.00000 BWP = 0.20320 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 9:39 UTC
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BWP إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855251.079789.32231.46851.670330.954818.4774
1GBP1.1692511.2625104.4451.717131.953131.116421.6058
1USD0.92620.792079182.72881.36011.547030.884317.1135
1INR0.01119540.009574410.012087710.01644050.01870.01068910.206863

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Samoan Tala
1 BWP0.20320 WST
5 BWP1.01601 WST
10 BWP2.03203 WST
20 BWP4.06406 WST
50 BWP10.16015 WST
100 BWP20.32030 WST
250 BWP50.80075 WST
500 BWP101.60150 WST
1000 BWP203.20300 WST
2000 BWP406.40600 WST
5000 BWP1016.01500 WST
10000 BWP2032.03000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Botswanan Pula
1 WST4.92120 BWP
5 WST24.60600 BWP
10 WST49.21200 BWP
20 WST98.42400 BWP
50 WST246.06000 BWP
100 WST492.12000 BWP
250 WST1230.30000 BWP
500 WST2460.60000 BWP
1000 WST4921.20000 BWP
2000 WST9842.40000 BWP
5000 WST24606.00000 BWP
10000 WST49212.00000 BWP