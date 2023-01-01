5 فرنك سويسري إلى دولار سنغافوري

تحويل XPF إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

٥ xpf
٠٫٠٦ sgd

1.00000 XPF = 0.01225 SGD

Mid-market exchange rate at 04:06
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87431.083490.13671.485071.675140.962818.7676
1 GBP1.1437711.2391103.0911.69851.915891.1012221.4648
1 USD0.9230.807037183.1981.370751.546190.888717.3229
1 INR0.01109430.00970020.012019510.01647580.01858450.01068170.208213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار سنغافورة
1 XPF0.01225 SGD
5 XPF0.06127 SGD
10 XPF0.12254 SGD
20 XPF0.24508 SGD
50 XPF0.61269 SGD
100 XPF1.22539 SGD
250 XPF3.06347 SGD
500 XPF6.12695 SGD
1000 XPF12.25390 SGD
2000 XPF24.50780 SGD
5000 XPF61.26950 SGD
10000 XPF122.53900 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / فرنك الـ CFP
1 SGD81.60700 XPF
5 SGD408.03500 XPF
10 SGD816.07000 XPF
20 SGD1632.14000 XPF
50 SGD4080.35000 XPF
100 SGD8160.70000 XPF
250 SGD20401.75000 XPF
500 SGD40803.50000 XPF
1000 SGD81607.00000 XPF
2000 SGD163214.00000 XPF
5000 SGD408035.00000 XPF
10000 SGD816070.00000 XPF