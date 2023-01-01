ألف فرنك سويسري إلى روبية باكستانية

تحويل XPF إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 xpf
2610.82 pkr

1.00000 XPF = 2.61082 PKR

Mid-market exchange rate at 03:48
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87441.083390.12731.484931.67460.962718.766
1 GBP1.1436411.23895103.0771.698291.915211.1009821.4623
1 USD0.92310.807135183.1971.370751.545830.888717.323
1 INR0.01109540.009701490.012019710.0164760.01858040.01068190.208217

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Pakistani Rupee
1 XPF2.61082 PKR
5 XPF13.05410 PKR
10 XPF26.10820 PKR
20 XPF52.21640 PKR
50 XPF130.54100 PKR
100 XPF261.08200 PKR
250 XPF652.70500 PKR
500 XPF1305.41000 PKR
1000 XPF2610.82000 PKR
2000 XPF5221.64000 PKR
5000 XPF13054.10000 PKR
10000 XPF26108.20000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / فرنك الـ CFP
1 PKR0.38302 XPF
5 PKR1.91511 XPF
10 PKR3.83021 XPF
20 PKR7.66042 XPF
50 PKR19.15105 XPF
100 PKR38.30210 XPF
250 PKR95.75525 XPF
500 PKR191.51050 XPF
1000 PKR383.02100 XPF
2000 PKR766.04200 XPF
5000 PKR1915.10500 XPF
10000 PKR3830.21000 XPF