10 ليرة تركية إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل TRY إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

10 try
0.84 xcd

1.000 TRY = 0.08422 XCD

Mid-market exchange rate at 15:29
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٧٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩٥١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٢
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٤٣٠٤٫٦٠٧٩٠٫٣٣١٫٤٧٣٤٫٠٠٧٥٣٫٢٣٢
1 GBP١٫٢٧٧١٫١٧1٣٥٦٫٥٢٤١٠٥٫٧٢٦١٫٧٢٤٤٫٦٩٦٢٫٣٠٥
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / دولار شرق الكاريبي
1 TRY٠٫٠٨٤٢٢ XCD
5 TRY٠٫٤٢١٠٨ XCD
10 TRY٠٫٨٤٢١٥ XCD
20 TRY١٫٦٨٤٣٠ XCD
50 TRY٤٫٢١٠٧٥ XCD
100 TRY٨٫٤٢١٥٠ XCD
250 TRY٢١٫٠٥٣٧٥ XCD
500 TRY٤٢٫١٠٧٥٠ XCD
1000 TRY٨٤٫٢١٥٠٠ XCD
2000 TRY١٦٨٫٤٣٠٠٠ XCD
5000 TRY٤٢١٫٠٧٥٠٠ XCD
10000 TRY٨٤٢٫١٥٠٠٠ XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / ليرة تركية
1 XCD١١٫٨٧٤٤٠ TRY
5 XCD٥٩٫٣٧٢٠٠ TRY
10 XCD١١٨٫٧٤٤٠٠ TRY
20 XCD٢٣٧٫٤٨٨٠٠ TRY
50 XCD٥٩٣٫٧٢٠٠٠ TRY
100 XCD١٬١٨٧٫٤٤٠٠٠ TRY
250 XCD٢٬٩٦٨٫٦٠٠٠٠ TRY
500 XCD٥٬٩٣٧٫٢٠٠٠٠ TRY
1000 XCD١١٬٨٧٤٫٤٠٠٠٠ TRY
2000 XCD٢٣٬٧٤٨٫٨٠٠٠٠ TRY
5000 XCD٥٩٬٣٧٢٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 XCD١١٨٬٧٤٤٫٠٠٠٠٠ TRY