10 زلوتي بولندي إلى سول بيروفي

تحويل PLN إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

10 pln
9.03 pen

1.00000 PLN = 0.90304 PEN

Mid-market exchange rate at 07:35
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.073889.34551.465521.648450.963518.7262
1GBP1.1540711.2392103.1081.691261.902361.1119421.6107
1USD0.931250.806972183.2051.36481.535160.897417.4392
1INR0.01119250.00969860.012018510.01640290.01845030.01078540.209593

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for زلالة بولندية

PLN إلى USD

PLN إلى EUR

PLN إلى GBP

PLN إلى INR

PLN إلى CHF

PLN إلى KRW

PLN إلى NOK

PLN إلى CZK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Peruvian Nuevo Sol
1 PLN0.90304 PEN
5 PLN4.51522 PEN
10 PLN9.03043 PEN
20 PLN18.06086 PEN
50 PLN45.15215 PEN
100 PLN90.30430 PEN
250 PLN225.76075 PEN
500 PLN451.52150 PEN
1000 PLN903.04300 PEN
2000 PLN1806.08600 PEN
5000 PLN4515.21500 PEN
10000 PLN9030.43000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / الزلوتي البولندي
1 PEN1.10737 PLN
5 PEN5.53685 PLN
10 PEN11.07370 PLN
20 PEN22.14740 PLN
50 PEN55.36850 PLN
100 PEN110.73700 PLN
250 PEN276.84250 PLN
500 PEN553.68500 PLN
1000 PEN1107.37000 PLN
2000 PEN2214.74000 PLN
5000 PEN5536.85000 PLN
10000 PEN11073.70000 PLN