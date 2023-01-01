5 روبية باكستانية إلى جنيه مانكس

تحويل PKR إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

٥ pkr
٠٫٠١ imp

1.00000 PKR = 0.00284 IMP

Mid-market exchange rate at 03:43
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931883.1650.8083093.6731.365553.751628.4344
1EUR1.0732189.25270.86753.941861.465514.0262230.5158
1INR0.01202430.011204110.009719350.04416520.01641980.04511030.341903
1GBP1.237151.15274102.88814.544051.689394.6412935.1776

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

PKR إلى USD

PKR إلى EUR

PKR إلى INR

PKR إلى GBP

PKR إلى AED

PKR إلى CAD

PKR إلى SAR

PKR إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / جنيه جزيرة مان
1 PKR0.00284 IMP
5 PKR0.01422 IMP
10 PKR0.02844 IMP
20 PKR0.05688 IMP
50 PKR0.14221 IMP
100 PKR0.28441 IMP
250 PKR0.71104 IMP
500 PKR1.42207 IMP
1000 PKR2.84414 IMP
2000 PKR5.68828 IMP
5000 PKR14.22070 IMP
10000 PKR28.44140 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Pakistani Rupee
1 IMP351.60000 PKR
5 IMP1758.00000 PKR
10 IMP3516.00000 PKR
20 IMP7032.00000 PKR
50 IMP17580.00000 PKR
100 IMP35160.00000 PKR
250 IMP87900.00000 PKR
500 IMP175800.00000 PKR
1000 IMP351600.00000 PKR
2000 IMP703200.00000 PKR
5000 IMP1758000.00000 PKR
10000 IMP3516000.00000 PKR