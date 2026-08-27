سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي حاليًا 0.00195603 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.167% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.014% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الدولار الكاريبي الشرقي بين أعلى مستوى 0.00195986 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 0.00193338 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 27-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.446%.