История обменного курса южнокорейская вона–восточно-карибские доллары

Обменный курс южнокорейские воны/восточно-карибские доллары сейчас составляет 0,002, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.281% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/восточно-карибские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,002, и минимумом, равным 0,002, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.753%.