سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى أوزبكستان SOMS

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى أوزبكستان SOMS حاليًا 8.56977 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.573% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.304% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى أوزبكستان SOMS بين أعلى مستوى 8.59567 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 8.45586 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.525%.