История обменного курса южнокорейская вона–узбекские сомы

Обменный курс южнокорейские воны/узбекские сомы сейчас составляет 9,167, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.335% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/узбекские сомы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 9,365, и минимумом, равным 9,111, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.754%.