سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية حاليًا 0.0321306 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.057% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.904% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية بين أعلى مستوى 0.0321984 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.0317933 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 27-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.446%.