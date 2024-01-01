韓元兌烏克蘭格裡夫納歷史匯率
歡迎查看韓元兌烏克蘭格裡夫納歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由28-07-2019至28-07-2024）的韓元（KRW）兌烏克蘭格裡夫納（UAH）的歷史匯率走勢。
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韓元兌烏克蘭格裡夫納匯率歷史紀錄
今日，韓元兌烏克蘭格裡夫納的匯率目前為0.030，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，韓元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.356%。在過去一星期，韓元兌烏克蘭格裡夫納的匯率波動，在24-07-2024高見0.030，並在26-07-2024低見0.030。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.265%。
如何將韓元兌換成烏克蘭格裡夫納
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇KRW你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇UAH你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
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