سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الشلنات التنزانية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الشلنات التنزانية حاليًا 1.91623 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.143% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.031% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الشلنات التنزانية بين أعلى مستوى 1.91873 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 1.89457 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.669%.