سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى غوارانيس باراغواي

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 4.31169 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.171% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.078% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 4.35929 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 4.28396 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.768%.