История обменного курса южнокорейская вона–парагвайские гуарани

Обменный курс южнокорейские воны/парагвайские гуарани сейчас составляет 5,592, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.473% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 5,721, и минимумом, равным 5,544, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.754%.