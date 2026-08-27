سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 0.00319069 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.207% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.041% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 0.00320497 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.00315279 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.791%.