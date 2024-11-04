История обменного курса южнокорейская вона–кины Папуа-Новой Гвинеи

Обменный курс южнокорейские воны/кины Папуа-Новой Гвинеи сейчас составляет 0,003, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.105% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/кины Папуа-Новой Гвинеи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,003, и минимумом, равным 0,003, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.833%.