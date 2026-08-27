سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى رينجيت ماليزي

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى رينجيت ماليزي حاليًا 0.00290832 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.532% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.158% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى رينجيت ماليزي بين أعلى مستوى 0.00293122 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.00289454 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.415%.