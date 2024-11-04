История обменного курса южнокорейская вона–малайзийские ринггиты

Обменный курс южнокорейские воны/малайзийские ринггиты сейчас составляет 0,003, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.191% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,003, и минимумом, равным 0,003, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.560%.