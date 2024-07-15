История обменного курса малазийский ринггит–южно-корейские воны

Обменный курс малазийский ринггит/южно-корейские воны сейчас составляет 296,795, отражая изменение в размере 0.046% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.777% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 297,000, и минимумом, равным 293,940, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.445% увеличение стоимости.