سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الليرة اللبنانية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الليرة اللبنانية حاليًا 64.6664 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.092% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.300% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الليرة اللبنانية بين أعلى مستوى 64.9407 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 64.1237 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.365%.