سجل أسعار الصرف من فوز كوريان جنوب إلى إلى الروبيات الإندونيسية

يبلغ سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الروبيات الإندونيسية حاليًا 12.8216 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.202% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فوز كوريان جنوب مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.016% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فوز كوريان جنوب إلى إلى الروبيات الإندونيسية بين أعلى مستوى 12.8551 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 12.7167 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.410%.