История обменного курса южнокорейская вона–индонезийские рупии

Обменный курс южнокорейские воны/индонезийские рупии сейчас составляет 11,209, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость южнокорейских вон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.595% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс южнокорейская вона/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 11,494, и минимумом, равным 11,207, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.600%.